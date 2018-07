Washington veut bloquer l'accès de China Mobile au marché américain

Cette prise de position marque une nouvelle escalade des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Les droits de douane américains infligés à des produits chinois représentant des milliards de dollars doivent entrer en application vendredi et la Chine a promis de riposter. "Après des consultations approfondies avec China Mobile, les inquiétudes sur des risques accrus pour l'application de la loi américaine et les intérêts de sécurité nationale n'ont pu être levées", a déclaré le secrétaire adjoint au Commerce David Redl dans un communiqué.

Les services de son ministère chargés des télécommunications et des technologies de l'information ont donc recommandé que la commission fédérale des communications rejette la demande de licence de China Mobile pour des services phonie entre les Etats-Unis et d'autres pays.

En juin, l'administration du président républicain Donald Trump avait opéré un revirement et préservé in extremis le géant chinois des télécommunications ZTE de sanctions américaines imposées en avril qui ont mené ce groupe au bord de la faillite.