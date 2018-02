Washington envisage de lourdes taxes sur les importations d'acier et d'aluminium

L'administration Trump étudie l'imposition de taxes sur l'ensemble des importations d'acier et d'aluminium ou une taxation encore plus lourde de celles provenant de certains pays dont la Chine et la Russie, voire la mise en place de quotas, a indiqué le ministre du Commerce Wilbur Ross.