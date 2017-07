Wallonie : les communes paieront-elles la télé-redevance ?

Tailler dans les dépenses de fonctionnement pour financer une série d'allègements fiscaux, a priori personne ne contestera le principe mis en exergue par le nouveau gouvernement wallon. Cela sera-t-il suffisant ? Impossible à dire à ce stade, faute de chiffre ou de tableau budgétaire dans les trente pages de l'accord de gouvernement. Cela peut se comprendre car les mesures seront affinées au fil des mois par les ministres fonctionnels et les chiffres arriveront alors. On notera toutefois que le report d'un an du retour à l'équilibre budgétaire, décidé hier soir par le gouvernemen...