Voici les trois leçons du financement du tax shift

Le tax shift est en grande partie financé, nous apprend une nouvelle étude de la Banque Nationale. Les diminutions de charges et les augmentations du pouvoir d'achat inclus dans le tax shift conduisent à la création d'emplois supplémentaires et à des effets retour ayant un impact positif sur le budget. Les comptes ne seront certes en équilibre qu'en 2021. Et pas à 100%.