Voici le montant des provisions de campagne accumulées par les partis politiques

La Belgique politique est entrée dans " la période de prudence " : désormais, les dépenses effectuées par les candidats aux élections communales et provinciales du 14 octobre prochain sont soumises au contrôle officiel. Celui-ci porte, d'une part, sur le type de dépenses, avec l'interdiction des gadgets (jeux de cartes, stylos, sacs, fleurs, fruits, etc.), des spots radio et télé, ainsi que des affiches de plus de 4 m2. Et, d'autre part, sur leur volume, qui va de 4.000 à 100.000 euros par liste, selon le nombre d'électeurs inscrits dans la commune ou le district provincial.

...