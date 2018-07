USA: le déficit commercial au plus bas grâce aux exportations record

Le déficit des biens et services s'est établi à 43,1 milliards de dollars (-6,6%) avec des exportations en hausse de 1,9% à 215,3 milliards et des importations en progression de 0,4% à 258,4 milliards. Il faut remonter à octobre 2016 pour retrouver un niveau inférieur.

Mais la tendance de fond reste inchangée puisque sur les cinq premiers mois de l'année, le déficit s'est inscrit en hausse de 7,9% par rapport à la même période de 2017. Et pour les seuls biens de marchandises, le déficit avec la Chine --au coeur du contentieux entre Washington et Pékin-- s'est creusé de 9,5% entre janvier et mai