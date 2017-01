Une taxe Airbnb à Bruxelles dès février

La taxation des hébergements touristiques à Bruxelles est une affaire communale. Voilà qui embarrassait les hôtels car les montants et les modalités variaient selon le bon vouloir de chaque bourgmestre (1). A partir de février prochain, la Région récupérera la collecte de cette taxe, qui sera uniformisée : 4 euros par nuit et par chambre pour les hôtels, et 3 euros pour les campings et le logement chez l'habitant.

