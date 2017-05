'Une fiscalité équitable, c'est avant tout une fiscalité plus légère'

Interviewé ce week-end, le président du CD&V Wouter Beke a fait un virage inattendu: l'impôt sur la plus-value, une ancienne exigence socio-démocrate, n'est plus une revendication. Beke réalise apparemment que son parti est isolé au sein du gouvernement fédéral. Pour l'Open Vld et la N-VA, un tel nouvel impôt sur les bénéfices du patrimoine est tabou. Le MR du Premier ministre Charles Michel n'est également pas enthousiaste en la matière. Ces derniers mois, Beke et le vice-Premier ministre CD&V Kris Peeters avaient adopté une position claire: une diminution de l'impôt des sociétés (une exigence N-VA) ne viendra que si elle était compensée par un impôt sur la plus-value sur les actions. Chacun restait sur sa position et le gouvernement Michel piétine depuis lors.

...