Un réseau unique de distribution d'énergie en Wallonie, une bonne idée ?

Bonne nouvelle dans le paysage énergétique wallon : le conseil d'administration de Finanpart, la société écran placée entre l'intercommunale Publifin et la société Nethys, a décidé de sortir Resa, le gestionnaire du réseau liégeois de distribution d'énergie, de la galaxie Nethys. Il répond ainsi favorablement à l'une des recommandations de la commission d'enquête parlementaire Publifin, qui voulait éviter les " subsides croisés " entre les activités monopolistiques et les activités concurrentielles du groupe. La commission d'enquête avait notamment pointé que Nethys avait utilisé des fonds provenant de Resa pour investir dans des projets éoliens offshores et racheter l'assureur L'Intégrale.

