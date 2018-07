Un emploi sur huit provient de l'économie sociale en Wallonie et à Bruxelles

En l'espace de cinq ans (2011-2016), le nombre d'entreprises d'économie sociale a crû de 2,8% en Wallonie et à Bruxelles, tandis que le nombre d'emplois a augmenté de 7,8%, soit 11.223 entreprises qui fournissent 252.588 emplois, relève l'Observatoire dans son nouvel état des lieux de l'économie sociale. Le secteur de la santé et de l'action sociale génère plus de la moitié des emplois de l'économie sociale (52,8%).

Mais, les activités du secteur portent aussi sur l'éducation et la formation (6,5% de l'emploi), les titres-services (5,7%), les arts, spectacles et activités récréatives (4,5%), les activités spécialisées, scientifiques et techniques (3%) ou encore l'information et la communication (1,6%).

En fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie héberge 58% des entreprises d'économie sociale, contre 42% en Région de Bruxelles-Capitale. Au niveau provincial, le Hainaut et Liège rassemblent tous deux 18% des entreprises, devant Namur (10%), le Brabant Wallon (7%) et le Luxembourg (5%).