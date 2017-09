UE: les salaires entre les pays de l'Est et de l'Ouest ne convergent plus

L'Union européenne aurait-elle raté l'intégration des derniers pays membres ? Si l'on prend comme étalon la convergence des salaires entre l'Ouest et l'Est, c'est peut-être le cas. Depuis la crise financière de 2008, cette convergence s'est arrêtée. Et a même reculé, notamment pour la Hongrie : le salaire moyen des Hongrois avait régulièrement augmenté pour atteindre 34,7 % d'un salaire d'Europe occidentale (EU 15) en 2008, mais il est redescendu à 28,2 % en 2016, selon une étude de l'European Trade Union Institute basée sur les chiffres de la Commission. En Pologne et en Tchéquie, il s'es...