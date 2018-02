Trois millions de Belges recevront une déclaration d'impôts simplifiée

Ces déclarations sont envoyées aux contribuables dont la situation fiscale est simple et ne change pas beaucoup, notamment les pensionnés et les personnes qui touchent un revenu de remplacement. S'ils sont d'accord avec la proposition de déclaration, ils ne doivent rien faire et recevront un avertissement-extrait de rôle conforme à la déclaration. S'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent la modifier.

"L'expérience nous montre que l'on reçoit peu de remarques et que la plupart des gens sont d'accord", a expliqué le ministre N-VA.

Le groupe de personnes qui recevront une telle déclaration sera étendu. Jusqu'à présent sont concernés les contribuables dont les revenus, après déduction des frais professionnels forfaitaires, ne dépassent pas le montant exonéré d'impôts. Cette limite sera supprimée.

"C'est une simplification importante, tant pour le citoyen que les pouvoirs publics", a souligné Johan Van Overtveldt.