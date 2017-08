Tour d'horizon des "lames de fond" qui menacent nos économies

Un an après avoir publié ses mémoires, l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, Jacques de Larosière, nous reçoit à Paris dans le bureau qu'il occupe au siège de BNP Paribas, pour nous parler d'un petit essai (1). Mais ne vous fiez pas à sa taille : tous les défis économiques et sociaux qu'il nous faut affronter sont décrits là, de manière claire et documentée : du vieillissement démographique, qui " nous rattrape à grands pas ", à la mondialisation, qui " s'accompagne d'inégalités croissantes ", en passant par le ralentissement de la croissance et les défis environnementaux. Sans oublier, bien entendu, le sujet financier.

