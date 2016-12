"Taxez et la Wallonie vous récompensera !"

Plusieurs bourgmestres libéraux ont annoncé leur intention d'introduire un recours au Conseil d'Etat contre les critères de répartition du Fonds des communes. Ceux-ci intègrent en effet dans le calcul le taux des additionnels communaux à l'impôt des personnes physiques et au précompte immobilier. Plus les additionnels sont élevés, plus grande sera la dotation du Fonds des communes. Une incitation à la taxation et à la mauvaise gestion, s'offusque-t-on au MR.

...