Taux d'emploi en hausse en Europe

Dans l'ensemble de l'UE, l'emploi a augmenté de 1,2% en 2016. Le nombre de personnes occupées a diminué dans 32 autres régions et est resté stable dans encore 12 autres régions. Les taux de croissance de l'emploi les plus élevés ont été enregistrés dans les régions polonaises de Podkarpacie (+7,9%) et d'Opolskie (+5,9%).

À l'inverse, les plus forts taux de diminution de l'emploi ont été enregistrés dans les régions roumaines de Nord-Est (-3,8%) et de Sud-Vest Oltenia (-3,0%). En Belgique, analysée sur la base des dix provinces et de la Région de Bruxelles-capitale, la hausse atteint 1,3%. La plus importante augmentation du taux d'emploi s'observe à Namur et en Flandre occidentale (+1,7%).