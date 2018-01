Si vous voulez des réformes, misez sur la régionalisation!

Allocations familiales, bonus logement, permis de conduire, etc. Tous ces dossiers dormaient depuis des lustres au fédéral. Mais depuis qu'ils ont été transférés aux Régions et Communautés, ça réforme à tous crins. Un hasard ? Non, une logique très politique et parfois, très paradoxale.