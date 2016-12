"Si nous ne réglons pas les inégalités, nous allons droit dans le mur"

Professeur à la London School of Economics (LSE) et professeur émérite à la KU Leuven, Paul De Grauwe est un de nos économistes les plus réputés. Il ne rechigne pas à aborder les sujets les plus sensibles, comme la consommation de cannabis. Voici quelques semaines, il a publié, avec le criminologue Tom Decorte et le toxicologue Jean Tytgat, un texte appelant à la libéralisation encadrée de la consommation de cette drogue.

