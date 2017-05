Secondes mains, réparations et fleurs bientôt payables par éco-chèques ?

Jusqu'à présent, seuls les vêtements, livres et meubles de seconde main pouvaient être réglés par éco-chèques. A l'avenir, une radio, un mixer ou un ordinateur pourraient l'être, sur base du principe selon lequel le réemploi est par nature écologique. Les voitures d'occasion, les machines et outils fonctionnant à l'essence, n'entrent toutefois pas en considération, pas plus que les gros appareils électro-ménagers tels que les réfrigérateurs ou les machines à laver qui ne répondent pas à certaines normes environnementales.

Les réparations seraient elles aussi payables par éco-chèques, afin d'inciter le consommateur à ne pas jeter immédiatement le produit si une panne réparable survient.

Syndicats et patrons ont remis leur liste au gouvernement. La majorité a par ailleurs déposé une proposition de loi visant à remplacer les éco-chèques par une somme d'argent.