Salaires: le prochain dépassement de l'indice pivot prévu en mai

Si ce scénario se confirme, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seraient adaptés au coût de la vie, en d'autres termes augmentés de 2%, respectivement en juin 2017 et en juillet 2017.

Le dernier dépassement de l'indice pivot remonte à mai 2016.

Le Bureau du plan s'attend à ce que le taux d'inflation annuel s'élève à 2,2% en 2017, après 1,97% en 2016 et 0,56% en 2015.

L'augmentation de "l'indice santé", qui sert entre autres au calcul de l'indexation des salaires, allocations sociales et loyers, serait de 1,8% en 2017, contre 2,09% en 2016 et 1,05% en 2015.

Le Bureau du plan publiera ses prochaines prévisions d'inflation le 7 février.

Pour le gouvernement fédéral, un dépassement anticipé de l'indice pivot signifie que des salaires plus élevés devront être payés pendant deux mois supplémentaires. "Cela se traduit par une dépense de 100 millions d'euros de dépenses en plus", a indiqué un porte-parole de la ministre du Budget, Sophie Wilmès (MR). Cela dit, le gouvernement pourra aussi compter sur des rentrées plus importantes, par exemple des cotisations sociales plus élevées. Le montant précis de ce poste de dépense n'a pas encore été calculé.