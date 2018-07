Russie: tendances "positives" dans l'économie selon Poutine

"La situation macro-économique dans notre pays au cours des quatre derniers mois est dans l'ensemble stable. Des tendances positives sont observables dans des secteurs clé", a déclaré le président Poutine dans des propos diffusés à la télévision. Mais cette tendance positive ne "doit pas nous tranquilliser", a-t-il averti.

"Nous devons toujours nous répéter dans de tels cas que tout le monde ne le ressent pas, nous devons en être conscients", a-t-il souligné, alors que le mécontentement monte dans le pays après l'annonce d'une réforme du régime des retraites. Il a appelé à "instaurer une tendance à long terme favorisant la durabilité et l'amélioration de la qualité de la vie" des Russes. Il a en particulier cité "l'augmentation des salaires des citoyens" et "l'amélioration de l'efficacité de l'aide sociale".

Le niveau de vie des Russes baisse

Le niveau de vie des Russes baisse depuis quatre années consécutives alors que l'économie russe a été touchée par un effondrement des prix du pétrole en 2014, s'ajoutant aux sanctions internationales imposées à Moscou après l'annexion de la Crimée. Selon un institut de sondage contrôlé par l'Etat, la cote de popularité de Vladimir Poutine a chuté de 14 points après l'annonce par le gouvernement d'une réforme des retraites.

Le gouvernement russe veut relever progressivement l'âge de la retraite de huit ans pour les femmes (à 63 ans) et de cinq ans pour les hommes (à 65 ans). Après sa réélection à la mi-mars, Vladimir Poutine avait fixé les objectifs pour ses six prochaines années au pouvoir, notamment la diminution du taux de pauvreté, l'augmentation des pensions de retraite et l'augmentation de l'espérance de vie à 78 ans d'ici 2024.