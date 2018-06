Restructuration chez Carrefour: "Ceci n'est pas une prépension"

Il tourne autour d'un point : faut-il, oui ou non, accorder la prépension aux travailleurs de plus de 56 ans du distributeur français ? Non, martèlent la N-VA et l'Open Vld. Oui, disent tous les autres. Ce débat mérite d'être qualifié de surréaliste car les prépensions ont disparu de notre législation depuis 2012, sous le gouvernement Di Rupo. La gauche, la droite et le centre s'invectivent donc à propos de quelque chose qui n'existe plus.

...