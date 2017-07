Alain Mouton Alain Mouton est journaliste chez Trends Opinion

Réforme des pensions: 'La critique des syndicats n'est pas justifiée'

Le gouvernement fédéral a décidé de ne plus entièrement tenir compte des périodes de prépension et des périodes de chômage supérieures à un an dans le calcul de la pension. Rupture de contrat, disent les syndicats. Pourtant, cette mesure est nécessaire et souhaitable: elle renforce le lien entre travail et pension, affirme le journaliste du Trends néerlandophone Alain Mouton.