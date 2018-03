"Redonnez du souffle à notre économie"

La Belgique peut s'enrichir en investissant. Préférer, à l'immobilisme, l'injection de 9 milliards d'euros dans le budget consacré aux investissements publics fera progresser le PIB de 2 % d'ici 2023 et même de 6 % d'ici 2029. Un investissement additionnel de 9 milliards d'euros par an entraînera donc à terme un gain de plus de 25 milliards d'euros en termes de prospérité, comme l'affirme le Fonds monétaire international dans son dernier rapport sur la Belgique.

...