Ewald Pironet Ewald Pironet est rédacteur du Knack. Opinion

"Ramener l'âge de la prépension de 57 à 56 ans est un très mauvais signal"

Syndicats et employeurs ont conclu un accord salarial, pour la première fois depuis des années. Le gouvernement s'en réjouit, mais la facture est un souci pour plus tard et notre démocratie de concertation poursuit sa détérioration.