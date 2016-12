Qui gagnera la course à l'Élysée ?

En 2017, la peur et l'autocritique vont dominer la France, propulsant au premier plan une politique identitaire extrêmement clivante. Les électeurs choisiront le successeur de François Hollande entre le 23 avril et le 7 mai, puis éliront un nouveau Parlement en juin. Des questions urgentes comme la relance de l'Europe et la réduction du chômage seront éclipsées par un débat populiste sur les églises, les mosquées, le foulard, la viande de porc et l'identité française.

