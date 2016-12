Quel est l'écart salarial entre la Belgique et les autres pays européens?

En Allemagne, les coûts horaires de la main d'oeuvre ont ainsi augmenté de 2,5%, pour 1,8% aux Pays-Bas et 1,4% en France et au Luxembourg. Ces coûts ont augmenté de 1,5% en moyenne dans la zone euro et de 1,9% dans les 28 pays de l'Union européenne. Au deuxième trimestre 2016, les coûts horaires de la main d'oeuvre avaient progressé d'1% et 1,4% dans ces deux zones. Les hausses les plus importantes ont été constatées en Roumanie (+14,7%), en république tchèque (+9%), en Bulgarie (+8,4%), en Lettonie (+7,7%) et en Lituanie (+6,8%). La Croatie (-5,5%), Malte (-2,1%) et l'Italie (-0,5%) ont, elles, connu une diminution des coûts horaires de la main d'oeuvre.