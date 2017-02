Publifin: "On a créé des comités inutiles, composés de politiciens privés de mandats, se réunissant fort peu, pour ne pas faire grand-chose"

On a ainsi appris que, pour recaser des politiciens privés de mandats suite à une restructuration, on a créé des comités inutiles composés des personnes ainsi évincées, se réunissant fort peu, pour ne pas faire grand-chose, et auxquels beaucoup de membres éprouvaient rarement le besoin d'assister. Ils étaient néanmoins rémunérés à un niveau correspondant, pour beaucoup de gens, à un vrai salaire mensuel. Pour faire bonne mesure, ou pour éviter des critiques, on a fait en sorte que des représentants de tous les partis traditionnels profitent de l'aubaine.

