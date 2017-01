Publifin/Nethys: comment réguler ces très juteux mandats ?

Les parvenus s'étaient faits plus discrets mais ils n'avaient pas disparu. On découvre maintenant qu'ils continuaient à empocher des dizaines de milliers d'euros pour siéger dans des intercommunales. Et l'on grimperait même jusqu'au million d'euros annuel pour Stéphane Moreau, le patron de Nethys. Les révélations de ces dernières semaines sur les rémunérations excessives au sein de la nébuleuse Nethys/Publifin ont incité les partis politiques à avancer une série de propositions de régulation.

