Premier vol d'une compagnie russe entre Moscou et Bagdad depuis 2004

L'Airbus 320 a décollé de l'aéroport moscovite Domodedovo à 01H30 (22H30 GMT) dans la nuit de mardi à mercredi et a atterri à 04H57 locales (01H57 GMT) mercredi matin à Bagdad, selon les données de vol publiées en ligne par Domodedovo et les sites de suivi du transport aérien.

Les vols commerciaux réguliers entre la Russie et l'Irak ont été interrompus en 2004, après la chute en 2003 de l'ex-président Saddam Hussein consécutive à l'invasion américaine de l'Irak. Depuis 2015, des négociations étaient menées par les autorités russes et irakiennes pour la reprise des vols entre les deux pays. En septembre 2017, la compagnie irakienne Iraqi Airways a effectué un vol entre Bagdad et Moscou, pour la première fois en 13 ans.

Lundi, l'agence russe de régulation du transport aérien avait indiqué avoir reçu le feu vert de Bagdad pour le lancement par Red Wings de vols réguliers (un vol par semaine) décollant de Moscou et atterrissant à Bagdad. Les liens militaires entre Moscou et Bagdad se sont récemment resserrés, l'Irak ayant ainsi fait l'acquisition de 39 chars russes d'assaut T-90 livrés en juin par la Russie.