Pouvoir d'achat: sait-on vraiment de quoi on parle ?

Intuitivement, le terme dit bien ce qu'il représente : le pouvoir d'achat, c'est notre capacité à acheter. Ceci étant, l'évaluer n'est pas si facile que cela : il dépend de notre revenu net (toutes formes de revenus confondues) mais aussi de l'évolution des prix de ce que nous consommons. Or, ce que nous consommons évolue dans le temps, et les prix de ce que nous consommons évoluent différemment. Imaginez, par exemple, que vous vous mettez subitement à consommer un nouveau produit au lieu d'un autre ; comment votre pouvoir d'achat évolue-t-il ? La réponse n'est pas simple. Bref, on a tous une idée intuitive de la manière dont a évolué notre pouvoir d'achat, mais entre l'évolution des revenus, le gel des salaires, le saut d'index et l'inflation en forte hausse, on aurait parfois du mal à le calculer réellement.

