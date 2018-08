Lire la chronique d'Amid Faljaoui Amid Faljaoui, directeur des magazines francophones de Roularta. Opinion

Pourquoi la banque du coin subit aussi l'affrontement entre la Turquie et les Etats-Unis

La devise turque a chuté vendredi dernier de 16% et elle a entraîné avec elle la baisse des actions bancaires européennes. Cette chute démontre la force de la puissance économique américaine. Amid Faljaoui nous explique que Trump a fait baisser la livre turque et le rouble russe; il a aussi fait vaciller l'économie iranienne et a fait trembler la bourse chinoise.