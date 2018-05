"Pourquoi il est nécessaire de réformer notre système public de pensions"

La Belgique connaît un système de pensions légales et aussi de pensions complémentaires. Ces dernières sont fondées sur le système de la " capitalisation " : les personnes qui y participent paient des cotisations, qui sont investies, et elles ont le droit, à un âge prévu, de recueillir le produit de cet investissement. Chacun paie pour soi-même, le système est fondé sur le contrat, et confère des droits acquis. La seule incertitude quant au montant net à percevoir est celui des taxes et autres cotisations qui frapperont le capital ou la rente de pension à percevoir.

