"Pourquoi diable ne parvient-on pas à amener les demandeurs d'emploi vers les métiers en pénurie ?"

On recense désormais 74 fonctions critiques et 59 métiers en pénurie. Parmi eux, des informaticiens, des infirmiers et même des médecins généralistes. Mais aussi des cuisiniers, des boulangers, des conducteurs d'engin de chantier, des ouvriers de travaux publics, des télévendeurs, etc. Soit des métiers qui ne nécessitent pas une formation de longue durée et sont a priori accessibles.

...