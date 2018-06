Plus de 5.500 militants syndicaux protestent contre la réforme des APE

A l'appel de la CSC et de la FGTB, plus de 5.500 personnes - selon la police - se sont rassemblées lundi matin à Namur pour protester contre la réforme des Aides à la promotion de l'emploi (APE). Le cortège s'est élancé à 10h30 depuis la place de la Gare Fleurie de Jambes et se dirige vers la place Saint-Aubain à Namur, où des prises de parole sont attendues vers midi.