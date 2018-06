Plus d'un millier d'entreprises belges exportent déjà vers l'Argentine

L'Argentine, 8e plus grand pays au monde, constitue la 3e économie d'Amérique latine (et la 5e mondiale) et le 3e plus grand marché de consommation de cette partie du monde. Son PIB en 2017 était estimé à 619,9 milliards de dollars, avec une croissance de 2,5%.

L'inflation y a été de 26,9% l'an dernier, selon les chiffres de l'Agence fédérale pour le Commerce extérieur, qui y organise la mission économique princière ainsi qu'en Uruguay. L'Argentine est peuplée de 44 millions de personnes, avec un âge moyen de 30 ans et un taux de chômage moyen de 8,1%, et abrite la plus grande communauté de Belges expatriés d'Amérique du Sud.

6,5% des exportations européennes vers l'Argentine

La Belgique représentait l'an dernier 6,5% des 9,9 milliards d'euros d'exportations européennes vers l'Argentine, soit le 6e pays de l'UE exportateur de biens, loin derrière la première place de l'Allemagne. La progression des exportations belges a été de 26,4% entre 2016 et 2017, là où elle a crû de 16,6% pour l'UE. Les importations ont, quant à elles, atteint 8,2 milliards d'euros en 2017 pour l'Europe des 28, dont 4,2% pour la Belgique (7e dans l'UE). Elles ont cependant reculé pa rapport à 2016: -1,6% pour la Belgique, qui devient donc un client moins important pour l'Argentine, et -0,6% pour l'Europe.

Le classement est dominé par l'Espagne. La balance commerciale des marchandises avec l'Argentine est donc excédentaire pour la Belgique, ce qui arrive fréquemment ces dernières années. Le Royaume y exporte principalement des produits chimiques (40,7%), dont principalement des vaccins et des médicaments. Suivent les minéraux (21,5%) et des machines et des appareils (10,7%). Il importe surtout d'Argentine des produits alimentaires (36,2%), chimiques (19,0%) et du règne végétal, dont principalement des arachides.

Les exportations de service se sont, de leur côté, chiffrées à 110,7 millions d'euros, faisant de l'Argentine le 52e client de la Belgique en la matière. Elles ont cependant diminué de 21,9% en 2017 par rapport à 2016. Les importations de services se sont, elles, élevées à 227,9 millions d'euros (+ 1,3% par rapport à 2016), plaçant le pays sud-américain comme le 38e fournisseur de la Belgique. Au contraire de celle des biens, la balance commerciale belge des services entre la Belgique et l'Argentine est traditionnellement déficitaire.