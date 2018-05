Plus d'un millier d'économistes exhortent Trump à ne pas répéter les erreurs du passé

Plus de 1.100 économistes américains, dont une quinzaine de prix Nobel, ont signé une lettre du lobby américain NTU dénonçant la politique protectionniste de Donald Trump et exhortant le Congrès et la Maison Blanche à ne pas répéter les erreurs du passé.