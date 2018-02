Pierre-Yves Jeholet: "Le train de la 5G avance, nous devons le prendre"

Le ministre wallon de l'Economie et du Numérique (MR) estime que le débat sur la 5G ne peut plus être repoussé. "Le train de la 5G est en marche et il faut le prendre maintenant. La Wallonie ne peut pas être à la traîne de la transformation numérique", affirme-t-il dans les colonnes du Soir jeudi.