Peter Hinssen : 'Je suis favorable au revenu de base universel'

"Les développements technologiques vont lancer un débat de société sur la manière dont les gens pourront à l'avenir accomplir leur vie de manière utile", explique-t-il.

Selon Hinssen, les pertes d'emploi seront beaucoup plus nombreuses dans le secteur des services que dans l'industrie. "Les personnes qui travaillent avec leur tête, à l'ordinateur - comme dans les banques, les sociétés d'assurance, les secrétariats sociaux - verront leurs emplois disparaître massivement au cours des dix prochaines années. Dans ses derniers jours à la présidence, Barack Obama a donné une interview dans laquelle il exprimait son inquiétude à ce sujet et il a d'emblée fait le lien avec le revenu de base universel. C'est bien dommage, et peut-être un peu lâche, qu'il n'ait commencé à se préoccuper de cela que dans ses derniers jours en tant que président, après avoir été huit ans au pouvoir."

'Les autorités sont lentes'

Peter Hinssen est très critique à l'égard de la génération actuelle de politiciens. Ils ne sont pas à même de regarder au-delà de demain, estime-t-il. "Les changements technologiques, comme l'intelligence artificielle, sont actuellement en train d'enclencher un effet boule de neige. La plupart des acteurs politiques ne se préoccupent que des élections suivantes, et c'est la raison pour laquelle ils sont en train de faire les mauvais choix. Tout comme les grandes entreprises, les hommes et femmes politiques doivent pouvoir changer rapidement de cap. Les grandes entreprises ont également difficile à le faire, mais au moins elles y travaillent. Elles sont à même de mettre plus de flexibilité dans leur manière de penser. Mais les autorités sont en quelque sorte devenues le maillon de notre société le plus lent à évoluer."

Ainsi, selon Hinssen, l'enseignement doit être réformé d'urgence. "Il est grand temps que nous commencions à nous interroger sur le type d'emplois dont nous aurons besoin demain. Aujourd'hui, nous envoyons encore massivement des jeunes à l'université dans des directions qui ne seront absolument plus pertinentes d'ici cinq à quinze ans."

Peter Hinssen est l'invité du Z-talk en même temps que l'expert en marketing Steven Van Belleghem, son partenaire stable, avec qui il envisage de préparer des entreprises de partout dans le monde aux développements technologiques de demain. Ils ont tous les deux écrit un livre sur leurs dernières découvertes. "The Day after Tomorrow" de Peter Hinssen paraîtra le 26 septembre aux Pays-Bas. Mi-octobre paraîtra: 'Customers, The Day after Tomorrow' de Steven Van Belleghem.