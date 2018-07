"Où sont vos bonnes manières, M. Trump?", s'emportent les politiques britanniques

"Où sont vos bonnes manières, Monsieur le président ?", a tweeté le ministre de l'Éducation Sam Gyimah, résumant la stupéfaction générale.

Face aux déclarations du président américain, qui dans le tabloïd The Sun a affirmé que la position britannique sur le Brexit "tuera probablement l'accord" de libre-échange auquel souhaite parvenir Londres avec Washington après le Brexit, la députée conservatrice Sarah Wollaston a répondu: "Si adopter la vision du monde de Trump est le prix à payer pour un accord, cela n'en vaut pas le prix".

Sa collègue Anna Soubry a estimé que "plus Donald Trump insulte Theresa May, plus il renforce la crédibilité" de la Première ministre. "Une fois de plus, il porte atteinte à la réputation du grand pays qu'il est censé conduire".

Les propos du milliardaire américain, estimant que l'ex-ministre des Affaires étrangères Boris Johnson ferait "un grand Premier ministre", quelques jours seulement après sa démission sur fond de désaccord avec Mme May sur le Brexit, ont aussi provoqué la colère de certains. "Non Monsieur le président, Boris Johnson ferait un épouvantable Premier ministre", lui a répondu Margot James, secrétaire d'État au sein du ministère de la Culture et des Médias.

Compassion pour Theresa May

Même la députée travailliste Emily Thorneberry, féroce critique du gouvernement, s'est rangée du côté de Theresa May et a condamné les propos du locataire de la Maison Blanche.

Il est "extraordinairement impoli de la part de Donald Trump de se comporter de cette manière", a-t-elle déclaré. "Elle est son hôte. Qu'est-ce que sa mère lui a appris ? Ce n'est pas une manière de se comporter".

"Le comportement effroyable de Trump me fait compatir avec Theresa May", a abondé sa collègue travailliste Yvette Cooper. Les deux élues ont exhorté la Première ministre à "tenir tête" au président américain.

Le député travailliste David Lammy a pris la défense du maire de Londres, Sadiq Khan, une nouvelle fois visé par les attaques de Donald Trump, selon qui il a fait un "travail désastreux sur le terrorisme".

"La raison pour laquelle Trump attaque mon ami Sadiq Khan pour les attentats de l'an dernier est simple. Il déteste que Londres ait choisi un maire musulman. C'est un président raciste", a-t-il tweeté.

D'autres, comme le député travailliste Wes Streeting, ont plaidé pour l'annulation de la rencontre entre la reine et le président américain, qui doit avoir lieu vendredi après-midi autour d'un thé. "Il ne le mérite pas", a-t-il estimé, "et la reine ne mérite pas ça non plus".

Baisse de la livre

L'eurosceptique Jacob Rees Mogg, farouche partisan du Brexit et opposant à la ligne gouvernementale, a été l'un des rares à ne rien trouver à redire aux propos de Donald Trump.

"C'est une affaire de politique étrangère américaine", a-t-il seulement commenté sur la BBC. "Ce que dit monsieur Trump est que si le Royaume-Uni persiste sur cette ligne, les chances d'obtenir un accord commercial avec les États-Unis sont très faibles".

Le secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères Alan Duncan a lui tenté de minimiser la portée des propos du président américain. "Donald Trump aime la controverse, c'est son style, sa couleur (...) Je ne pense pas que ce soit grossier", a-t-il affirmé sur la BBC.

Les saillies du président américain ont néanmoins eu un impact sur les marchés financiers. "Cela a fait baisser la livre pendant la nuit" a commenté Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group, pour expliquer la perte de valeur de la monnaie britannique, qui reculait de 0,59% par rapport au dollar vendredi à 9h45 GMT.