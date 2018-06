"Nous sommes venus en Argentine au bon moment !"

La mission économique de 5 jours en Argentine et en Uruguay, à laquelle 94 entreprises belges participaient, s'achève ce vendredi. Les sons de cloche sont très positifs, en dépit de la situation économique compliquée de l'Argentine, dont le peso a perdu 30% de sa valeur depuis le début de l'année. "J'ai l'impression que nous sommes venus ici au bon moment, a confié la princesse Astrid lors de la conférence de presse de clôture de la mission. L'Argentine se replace sur la carte avec les négociations de l'accord Mercosur-Europe, le prêt du FMI (NDLR : 50 milliards de dollars, un montant inédit) et la réouverture du marché des capitaux. Le pays cherche des partenaires et nous arrivons avec de la qualité ...