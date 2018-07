Net recul du chômage en Espagne avec l'aide du tourisme

Malgré une croissance dynamique (+2,7% prévus en 2018), l'Espagne reste, après la Grèce, le pays de l'Union européenne le plus atteint par le chômage. Fin mai, le taux de chômage moyen dans l'UE à 28 était de 7% et celui de la zone euro de 8,4%, selon les dernières données disponibles d'Eurostat.

En Espagne, la situation de l'emploi s'est particulièrement améliorée dans les services au deuxième trimestre, période qui correspond au début de la haute saison dans le tourisme, grand pourvoyeur d'emplois temporaires. Les régions qui profitent le plus de l'amélioration de l'emploi sont également les plus touristiques du pays: îles Baléares, Andalousie et Catalogne.

La proportion de jeunes de moins de 25 ans au chômage se réduit tout en restant très élevée, à 34,7% environ contre 36,3% au trimestre précédent.