Mycareer.be récapitule la carrière professionnelle en ligne du temps

Cette interface permet aux citoyens, simplement via leur carte d'identité électronique, d'obtenir un aperçu précis de leur carrière.

Les données présentes sur le site - que l'on peut consulter sous forme de ligne du temps ou de table - sont issues d'une vingtaine de sources et institutions telles que l'ONSS, les mutuelles ou l'Onem.

"Une personne ayant beaucoup travaillé sous contrat intérimaire peut par exemple avoir un aperçu clair de tous les endroits où elle a travaillé en un seul clic", souligne la ministre De Block.

Mais compte tenu de la tendance actuelle, alors "que les gens passent en moyenne sept ans dans le même boulot" et plus leur carrière entière comme avant, l'application se veut un outil permettant "plus de liberté et d'autonomie" et "de prendre le contrôle de sa propre carrière", selon M. Peeters.

Les informations reprises - périodes de travail, statuts professionnels, salaires, nombres de jours prestés, etc.- aideront les citoyens qui doivent par exemple prouver leur ancienneté à un nouvel employeur pour pouvoir bénéficier de certains avantages: plan social, crédit-temps, travail à temps partiel, ... Et, plus largement, à correctement estimer leurs droits sociaux.

A l'avenir, la banque de données sera enrichie de données de carrière supplémentaires, telles que les jobs d'étudiant et les contrats d'apprentissage ou encore les mandats politiques.