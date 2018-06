Mobilisation "historique" contre la réforme des APE

Entre 6.400 - selon la police - et 10.000 personnes - selon les syndicats - ont participé lundi à la manifestation organisée à l'appel de la CSC et de la FGTB contre la réforme des aides à la promotion de l'emploi (APE). De Jambes à Namur, syndicats chrétien et socialiste ont dénoncé cette mesure portée par le ministre wallon de l'Economie, Pierre-Yves Jeholet, qui a été préparée "dans l'opacité la plus totale".