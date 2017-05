Mission économique: Paul Magnette rencontre le président sénégalais à Dakar

Macky Sall est le quatrième président du Sénégal indépendant. Elu en 2012, le président entend faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. Le modèle de développement pensé par les autorités s'est notamment concrétisé par le Plan Sénégal Emergent (PSE).

Si la tâche reste colossale, le visage du Sénégal opère une mutation depuis quelques années, notamment via une politique de grands travaux. Un nouvel aéroport sort de terre à une quarantaine de kilomètres de Dakar, des autoroutes à l'allemande flambant neuves sillonnent la brousse et la nouvelle ville de Diamniadio est construite avec une rapidité déconcertante selon le principe du 6X3; trois équipes d'ouvriers travaillent durant six heures par jour.

Infrastructures, énergie, transport, entreprises, le Sénégal abandonne doucement ses vieilles infrastructures post-coloniales poussiéreuses pour de redoutables outils de développement dignes du XXIe siècle.

Un des derniers exemples en date: le Train express régional. Cette ligne ferroviaire dont les travaux ont été lancés en 2016, doit relier Dakar au nouvel aéroport Blaise-Diagne sur 57 km. Une double ligne, de nouvelles rames et 14 nouvelles gares sont prévues dans ce projet qui doit être finalisé en 2019. Il aura fallu seulement trois ans pour construire ce RER dakarois, de quoi faire rêver à Bruxelles.

Le Sénégal mise aussi sur la découverte récente de pétrole au large de ses côtes, qui pourrait lui apporter à terme une manne d'argent non négligeable et accentuer son développement.