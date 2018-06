Mission économique: la signature d'une entente entre la Wallonie et Casablanca au menu

Le ministre-président wallon Willy Borsus entame mercredi sa dernière journée de visite au Maroc. Une entente entre la Wallonie et la région de Casablanca-Settat, destinée à favoriser le rapprochement entre les deux écosystèmes technologiques, économiques et d'innovation, sera signée ce mercredi entre le ministre-président wallon et le président de cette région marocaine.