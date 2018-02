Malines, ville d'avenir pour les investisseurs, selon le Financial Times

fDi Magazine établit un classement des villes européennes intéressantes pour les investisseurs. Le potentiel économique d'avenir, le déploiement de la technologie intelligente, le climat général d'entrepreneuriat ou la qualité de la vie sont notamment des éléments pris en compte par le magazine.

Cette année, Malines obtient de bons résultats dans quatre catégories. Elle occupe le premier rang dans la catégorie "connectivity". Elle occupe la 6e place dans la catégorie "Micro European Cities of the future 2018/2019" et première sur le continent. Pour le "potentiel économique", elle atteint la 10e place et la 5e place dans la catégorie "fdi strategy".