Pierre-Henri Thomas Journaliste

Mais finalement, qui a créé ces fameux 59.000 emplois ?

Majorité et opposition au fédéral se disputent depuis des jours, non pas sur le nombre d'emplois créés (59.000) mais bien sur les causes de ces créations. Pour le gouvernement, c'est grâce au tax shift, tandis que l'opposition s'insurge et explique que la hausse de l'emploi est inférieure à la moyenne européenne. Les deux affirmations sont en fait fausses.