Les relations commerciales belgo-russes s'intensifient, malgré le froid entre Moscou et l'UE

Les sujets de contentieux ne manquent pas entre l'Union européenne et la Russie, qui vient de reconduire Vladimir Poutine pour six années supplémentaires : bruits de bottes aux frontières, accusations d'ingérences, tensions entre Londres et Moscou sur fond d'une affaire d'empoisonnement d'un ex-espion, vues opposées sur la Syrie... Depuis l'éclatement en 2014 de la guerre en Ukraine et l'annexion de la Crimée, les sanctions (européennes) et les contre-sanctions (russes) restent en vigueur, au grand dam de nos producteurs de pommes et poires.

...