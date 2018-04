Les pleins pouvoirs aux voix de préférence: la bonne idée ?

Quelques chiffres valent mieux que de longs discours : sur les 63 députés francophones à la Chambre, seuls six doivent leur siège à leur place sur la liste électorale et ont évincé un candidat de leur parti ayant recueilli plus de voix de préférence. Les proportions sont similaires dans les parlements bruxellois (7 députés sur 72) et wallon (8 sur 75) et plus faibles encore pour ce qui concerne les élections locales.

...