Les pays de l'Otan ont promis de payer 33, voire 40 milliards, Trump qualifie l'alliance de "très puissante"

M. Trump a assuré que les Etats-Unis sont "très, très heureux" de ces engagements qui vont porter les budgets militaires alliés à des niveaux "jamais vus auparavant".

"Aujourd'hui on a progressé" vers un partage plus équitable du fardeau de la défense, a-t-il ajouté en expliquant que les dirigeants des 28 autres pays de l'Alliance atlantique "ont accepté de payer plus et plus vite" pour mettre fin à une situation très injuste dans laquelle les Etats-Unis paient de 70 à 90% au sein de l'Otan.

Alliance "très puissante"

L'Alliance est "très puissante" et "beaucoup plus qu'elle ne l'était voici deux jours", a-t-il ancore dit. M. Trump a toutefois laissé entendre que le seuil des 2% du Produit intérieur brut (PIB) consacré à la défense n'était pas suffisant. "4%, c'est bien", a-t-il lancé.

Engagement américain "fort"

Le président américain Donald Trump a assuré jeudi que "l'engagement américain auprès de l'Otan" était "fort", lors d'une conférence presse organisée in extremis lors du sommet de l'Alliance. Il s'est également dit extrêmement "satisfait" des efforts en dépenses de défense annoncés par les Alliés au terme d'une réunion extraordinaire entre les dirigeants des 29 pays membres de l'Otan.

Entente

"Nous avons eu une excellente réunion aujourd'hui (sur le partage du fardeau). Ces deux journées ont été fantastiques. Cela n'a pas été facile, mais nous avons réussi à nous entendre", a lancé M. Trump face à la presse.

"Le seuil de 2% du PIB en dépenses militaires est devenu un engagement réel. (Les Alliés) ont accepté de payer plus et plus rapidement", a -t-il indiqué. Le président américain a toutefois affirmé qu'il serait extrêmement déçu si les Alliés ne fournissent pas les efforts exigés en dépenses militaires.

"90% des coûts de l'Otan sont pris en charge par les Etats-Unis. Hier, j'étais fortement déçu par les engagements (promis). Aujourd'hui, nous sommes satisfaits (des efforts annoncés) et nous avons une Otan plus forte qu'il y a deux jours", s'est-il réjoui.

"Je crois en l'Otan, mais les Etats-Unis ont pris en charge jusqu'ici 70% à 90% des dépenses, ce n'est pas juste", a encore ajouté le président américain. "Finalement, les chiffres grimpent en flèche", a-t-il assuré.